Меловые скалы и белые паруса: между Сардинией и Корсикой "Ведомости" провели кубок

Регата состоялась в одной из лучших средиземноморских яхтенных акваторий

Крупные соревнования по парусному спорту прошли на Costa Smeralda. В традиционной регате на кубок деловой газеты "Ведомости" приняли участие 8 команда.

Они померились силами в одной из лучших средиземноморских яхтенных акваторий в проливе Бонифачо между островами Сардиния и Корсика. Состязания состоялись в том числе благодаря генеральному партнеру состязаний – юридической компании "Регионсервис". Их предварил деловой завтрак "Ведомостей". Его со-модератором выступилисполнительный директор Ассоциации менеджеров России Вячеслав Евсеев.

Спорт и бизнес



Проект "Делового яхт-клуба" объединяет под парусами крупные российские корпорации, бизнесменов и инвесторов. Эффективным инструментом нетворкинга назвал регаты "Делового яхт-клуба" Вячеслав Евсеев. По его словам, соревнования давно приобрели формат, который можно описать двумя словами: спорт и бизнес.

Немаловажный аспект – деловой климат. Ему и отношениям с властью посвятили свои доклады первый вице-президент "Норникеля" Дмитрий Пристансков и советник президента Rusatom Overseas Виктор Колесников. Эти же темы подняли в выступлениях гендиректор Svargo Group Аслан Темиров и акционер федеральной сети медицинских центров МИБС Алексей Душкин. Не отстала от единомышленников и партнер юридической фирмы Art de Lex Ольга Савина.

Гоночная неделя

Экипажи регаты ожидало немало приятных сюрпризов. Организаторы постарались. Но не только они. Не подвела также и погода.

На протяжении гоночной недели участников сопровождал и комфортный легкий ветерок, и штормовые порывы силой в 25-30 узлов. Спортсмены могли любоваться изумрудными бухтами сардинского Costa Smeralda и меловыми скалами Корсики.

Новички, что называется, обкатали свои навыки и даже улучшили их. Участники без опыта могли рассчитывать на помощь капитаны парусного судна – мастера спорта, призеры европейских и мировых чемпионатов.

Приятное с полезным

Насыщенная культурная программа регаты включила в себя винную дегустацию. Ее устроили на известной сардинской винодельне Vigne Surrau. Также гости насладились пляжным Aperol-коктейлем на катамаране. На "ура" прошла вечеринка Men’s Health на архипелаге La Maddalena.

Так называемый "ленивый день", который пришелся на экватор бизнес-регаты, состоялся в корсиканском Бонифачо. Естественный фьорд окружен монументальными меловыми скалами. А на них раскинулся средневековый город-крепость. Тех, кто наленился вдоволь, на рассвете ждал запоминающийся трекинг по нависающим над морем утесам.





Быстрее. Выше. Сильнее

Долгожданная церемония награждения победителей прошла в Порто-Черво. Она открылась коктейлем от партнера регаты, бренда Tom Ford, благодаря которому все участники соревнований благоухали. Итак, триумфатором гонки в общем зачете стала – команда Energy, в которую вошли ROSATOM Overseas и КомплектЭнерго.

Их шкипером был Валерий Зубков. Завсегдатаям клуба достался учрежденный генпартнером спецприз – фарфоровый кубок с золотым медальоном в форме яхты. Награду создал известный дизайнер-ювелир Петер Небенгауз.

В дивизионе Sardinia победила команда Trim Team в составе "Регионсервиса", Svargo Group, "Дилижанса", "Ведомостей" и "Право.ru" под руководством шкипера Виктора Захарова. В отряде Corsica на пьедестал почета поднялись представители сборной "Koblev Yachting" Koblev&partners и Geneva Management Group вместе с наставником Павлом Калиничевым.