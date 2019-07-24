В работе социальных сетей произошел глобальный сбой

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Пользователи Facebook и Instagram пожаловались, что испытывают трудности с использованием социальных сетей. Открыть личные страницы не получается у многих юзеров из России и Европы.
Неполадки в работе сайтов и приложений начали происходить еще днем и затронули жителей всего земного шара. Как пишет издание Ura.ru, никакой информации о возможных причинах глобального сбоя пока нет .
В последний раз пользователи столкнулись с подобной проблемой 3 июля. Тогда в Facebook, WhatsApp и Instagram невозможно было просматривать фото и видеозаписи. Работу всех сервисов восстановили в течение суток.
Слухи о том, что к сбоям может быть причастен Роскомнадзор, в ведомстве не подтвердили.
Пока стороны находятся в состоянии неопределенности
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