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В работе социальных сетей произошел глобальный сбой

Россияне и европейцы не могут зайти в свои аккаунты

Пользователи Facebook и Instagram пожаловались, что испытывают трудности с использованием социальных сетей. Открыть личные страницы не получается у многих юзеров из России и Европы.

Неполадки в работе сайтов и приложений начали происходить еще днем и затронули жителей всего земного шара. Как пишет издание Ura.ru, никакой информации о возможных причинах глобального сбоя пока нет .

В последний раз пользователи столкнулись с подобной проблемой 3 июля. Тогда в Facebook, WhatsApp и Instagram невозможно было просматривать фото и видеозаписи. Работу всех сервисов восстановили в течение суток.

Слухи о том, что к сбоям может быть причастен Роскомнадзор, в ведомстве не подтвердили.

Дарья ПЕТРОВА
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