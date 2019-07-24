Найдено место страшнее Чернобыля

Припять по радиационной загрязненности отстала от районов, где американцы испытывали ядерное оружие

Чернобыль в настоящее время менее радиоактивен, чем Маршалловы острова, где США после Второй Мировой войны провели 67 ядерных испытаний. Об этом говорят недавние исследования ученых, которые проверили почву на наличие радиоактивных элементов типа плутония и цезия. Эксперты предупредили общественность, что людям не стоит отправляться на отдых на четыре острова этого архипелага.

Как пишет Business Insider, специалисты из Колумбийского университета зафиксировали "повышенный уровень" радиоактивных элементов, включая америций, цезий и два типа плутония, в 38 образцах почвы, взятых на 11 разных островах. Отмечается, что наиболее высокий уровень радиации обнаружен на острове Бикини, где Штаты провели испытание самой мощной водородной бомбы, а позднее там затопили десятки радиоактивных кораблей.

Такие же радиоактивные элементы присутствовали и в Чернобыле. Там объем выбросов радиоактивных материалов составил около 5300 петабеккерелей, указывает автор статьи.

По мнению ученых, ядерные испытания на Маршалловых островах могли привести к более долговременному ущербу местной экологии. Проведя исследования на наличие америция-241, они сделали неутешительный вывод – на ряде островов уровень данного изотопа значительно выше, чем зафиксирован в Чернобыле в 2009 году.

Также выявлено, что на острове Бикини в тысячу раз больше плутония, чем в районе ЧАЭС или в японской Фукусиме, где в 2011-ом произошло землетрясение, вызвавшее ядерную катастрофу на местной атомной станции.

Помимо этого, во фруктах, выращенных на островах, содержится больше цезия-137, чем это разрешено международными стандартами безопасности, а цезия-137 в некоторых частях архипелага сегодня больше, чем было обнаружено в Чернобыле через 10 лет после аварии.

В результате ученые констатируют: на четырех северных островах, таких как Рунит, Энджеби, Бикини и Наэн, уровень заражения намного выше, чем в районах возле Чернобыльской АЭС. Да, в основном названные острова считаются необитаемыми, но специалисты считают, что жителей близлежащих территорий необходимо предупредить о том, чтобы туда они не наведывались.