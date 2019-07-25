Аномальная жара погубит Нотр-Дам

Храму угрожают природные катаклизмы

Собор Парижской Богоматери может полностью разрушиться.

Об этом рассказал Euronews главный архитектор исторических памятников Франции Филипп Вильнев.

По его словам, катастрофа может произойти из-за аномальной жары, которая сейчас стоит в Париже.

В стенах храма осталось много влаги после тушения пожара, вода может высохнуть слишком быстро, и несущая конструкция здания в таком случае пострадает.

Для того чтобы спасти храм от опасности, рабочие ставят специальные укрепления.

Крыша главной католической святыни Франции загорелась вечером 15 апреля. К счастью, в огне никто не погиб. Власти запланировали масштабную реконструкцию собора.