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Аномальная жара погубит Нотр-Дам

Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Храму угрожают природные катаклизмы

Собор Парижской Богоматери может полностью разрушиться.

Фото: www.globallookpress.com

Об этом рассказал Euronews главный архитектор исторических памятников Франции Филипп Вильнев. 

Фото: www.globallookpress.com

По его словам, катастрофа может произойти из-за аномальной жары, которая сейчас стоит в Париже.

Фото: www.globallookpress.com

В стенах храма осталось много влаги после тушения пожара, вода может высохнуть слишком быстро, и несущая конструкция здания в таком случае пострадает.

Фото: www.globallookpress.com

Для того чтобы спасти храм от опасности, рабочие ставят специальные укрепления.

Фото: www.globallookpress.com

Крыша главной католической святыни Франции загорелась вечером 15 апреля. К счастью, в огне никто не погиб. Власти запланировали масштабную реконструкцию собора.

Валентина МАЙОРОВА
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