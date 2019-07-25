Жулики-новаторы усовершенствовали способ денежных махинаций

Аферисты активно используют в своей деятельности современные технологии. Порой все, что им нужно, – это электронная подпись и номер телефона.

И, вуаля, у человека появляется кредит в микрофинансовой организации. При этом неосведомленный заемщик узнает о долговой нагрузке, когда с него начинают требовать возвращения денег с процентами.

Новая формула выглядит так: документы одного человека плюс электронная подпись другого. Ее махинаторы 21 века предъявляют с помощью номера мобильника, используя при этом утерянную или украденную сим-карту.

Подобные случаи – далеко не редкость. За полгода число пострадавших от данного рода махинаций превысило 15% от всех случаев. Тогда как в 2018-м таких случаев было в три с лишним раза меньше. О том, что совершено преступление, становится понятно на стадии взыскания, сообщила директор организации "Микрофинансирование и развитие" ("МиР") Елена Стратьева.



"В итоге компании несут убытки, а те из них, кто становится "антилидером" по количеству жалоб, привлекают к себе внимание регулятора и саморегулируемых организаций", – цитируют ее "Известия".



Так что теперь при себе стоит держать не только кошельки и ценные вещи, но и сим-карты.