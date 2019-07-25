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Специалисты Росконтроля проверили качество колбасок для гриля и пришли к неутешительному выводу: из семи протестированных образцов без опаски покупать можно лишь один.
По мнению экспертов, только мясные изделия "Мираторг" соответствуют всем требованиям качества. Кроме того, лишь в этих колбасках не обнаружилось соевых добавок, сообщается на сайте ведомства.
А вот продукция торговых марок "МясновЪ" и Globus попала в Черный список из-за несоответствия требованиям безопасности, отмечает "Федерал Пресс". В "Мяснове" нашли бактерии группы кишечной палочки, а в образцах Globus – кроме кишечной палочки нашли еще сальмонеллы и листерии.
В говяжьих колбасках "Самсон", "О'кей" и "Ашан / Фильер" нашли ДНК сои и ДНК свиньи, хотя на этикетке они не указаны. В деликатесах "НДК/ Азбука вкуса" содержатся консерванты и соя.
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