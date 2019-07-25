"Единая Россия" построит 1200 ФАПов за два года

Программа предполагает также создание 82 вертолетных площадок для санитарной авиации

В рамках исполнения блока "Здоровое будущее", которое входит в предвыборную кампанию "Единой России", будет возведено 1200 ФАПов для повышения доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи. О планах партии рассказал координатор проекта "Здоровое будущее", председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Во время встречи Комиссии по реализации предвыборной программы "Единой России" в ЦИК партии, которое провел 25 июля ее председатель Дмитрий Медведев, Морозов также сообщил, что в 2018-м и 2019-м годах появилось 700 новых ФАПов.

"Отдельное внимание уделяется и приобретению передвижных мобильных комплексов, которых в 2018-2019 годах в общей сумме приобретено 750 штук, а в 2020-2021 годах – 800",

– добавил политик.

Морозов также подчеркнул, что совершенствуется работа службы скорой помощи, так была цель обновить кареты, у которых был износ более 5 лет. Депутат рассказал, что на 10-12% увеличилось количество вылетов санитарной авиации. В 2018-м 2 тысячи детей, половина из которых была грудного возраста, эвакуировали этим способом.

"К 2021 году планируется подключить все станции скорой помощи к Единой диспетчерской службе", – заявил Морозов.

Участники очередного заседания Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России" также представили доклады по реализации блоков "Образование", "Культура", "Здоровое будущее" и "Экономика роста и благосостояния", а также рассмотрели предложения специалистов по повышению их эффективности. Комиссия постоянно обсуждает разделы, чтобы подвести промежуточные итоги и актуализировать программу.