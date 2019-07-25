Медведев одобрил идею "Единой России" повысить финансирование строительства и реконструкции сельских домов культуры

В партии надеются, что и поддержка детских театров сохранится еще на два-три года

Председатель "Единой России", премьер-министр Дмитрий Медведев выступил с поддержкой предложения, которое касается увеличения средств, идущих на реконструкцию и строительство сельских домов культуры. Об этом рассказала координатор партпроекта "Культура малой Родины", первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Ольга Казакова.

Политик по итогам заседания Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии добавила, что Медведев дал поручение с таким же успехом и дальше реализовывать нацпроект.

"Мы сегодня обратились к Дмитрию Анатольевичу Медведеву с просьбой поддержать увеличение финансирования реконструкции и строительства сельских домов культуры, поскольку заявок от регионов поступает на сумму в два-три раза большую, чем заложено в бюджет. Мы услышали, что такая поддержка будет",

– заявила Казакова.

Координатор партпроекта "Культура малой Родины" также подчеркнула, что поддержка детских театров, которая идет уже третий год, крайне необходима. По ее словам, тот имеющийся на сегодняшний день миллиард позволил этим учреждениям развиваться. Благодаря этому, как отметила Казакова, детские театры "сделали более двух тысяч постановок, закупили транспорт, обновили оборудование и кресла в залах".

"Для того, чтобы мы и дальше радовали еще несколько поколений юных зрителей, нам нужно, чтобы еще два-три года эта поддержка сохранилась", – сказала политик.

Она также обратила внимание на то, что культурные учреждения находят большой отклик у населения. Как поведала Казакова, люди чувствуют и видят подобные проекты и участвуют в их реализации.

Заседание Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии состоялось 25 июля в ЦИК "Единой России". Встречу провел председатель партии и глава правительства Дмитрий Медведев. Участники дискуссии также обсудили отчеты по реализации блоков "Экономика роста и благосостояния", "Образование", "Культура" и "Здоровое будущее". Они также разобрали предложения специалистов по повышению их эффективности. Комиссия по контролю за реализацией предвыборной программы партии регулярно обсуждает разделы, чтобы подвести промежуточные итоги и актуализацию программы.