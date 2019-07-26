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Найден лучший способ продлить жизнь

Фото: www.globallookpress.com
Всего один внутренний орган несет ответственность за то, сколько лет проживет человек

Жить можно будет дольше, если следить за здоровьем кишечника. К такому выводу в последнее время склоняется все больше ученых в разных уголках мира. Традиционно считалось, что продолжительность жизни в основном, зависит от состояния сердечно-сосудистой системы. Однако сейчас эксперты в области геронтологии доказали, что за срок человеческого существования напрямую отвечают кишечные бактерии.

Самочувствие человека зависит от количества и качества микроорганизмов, живущих в кишечнике. Если вредных микробов там больше, чем полезных, скорая смерть не за горами.

При неправильном функционировании кишечника в организме развивается так называемый метаболический синдром – нарушение обмена веществ. Это состояние, в свою очередь, вызывает гипертонию, сахарный диабет, ожирение и способствует образованию тромбов, что сокращает количество прожитых дней, предупреждает "Медик Форум".

Валентина МАЙОРОВА
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