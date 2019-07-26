Пропавших в Германии россиянок ищут с вертолетов

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Утром 26 июля в Мюнхене полиция начала поиск двух исчезнувших россиянок в Перлахском лесу. Сто пятьдесят полицейских, кинологи со служебными собаками а также вертолетный наряд.
Представитель городской полиции Михаэль Риляйн заявил Bild, что следствие считает, что тела пропавших матери и дочери могут быть найдены именно в лесу.
Поиск затруднен из-за жары, обрушившейся на Баварию, отмечает сайт "Комсомольская правда". Тепловые датчики вертолета из-за этого могут не сработать.
СМИ сообщили об исчезновении 41-летней Марии и ее дочери 16-летней Татьяны 18 июля. Днем они вышли из дома, чтобы прогуляться по магазинам, с тех пор их никто не видел. Полиция арестовала мужа Марии по подозрению в убийстве.
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