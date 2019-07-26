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Названы три самые опасные болезни россиян

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Александр Авилов
Минздрав поделился печальной статистикой

Гепатит, корь и ВИЧ – три этих инфекционных заболевания сильнее всего угрожают россиянам.

Об этом RT рассказала главный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Елена Малинникова. Эксперт подчеркнула, что первым в этом черном списке является гепатит.

"Это одна из первых наших проблем, хотя в настоящий момент семимильными шагами идут исследования... борьба идет полным ходом", –

подчеркнула эксперт.

Другая опасная болезнь – корь. Против этой инфекции имеется вакцина, однако число заболевших корью в стране продолжает расти.

Еще одной нерешенной проблемой в России является ВИЧ, добавила Малинникова.

Валентина МАЙОРОВА
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