Скрытая угроза или миф: опасен ли секс в пожилом возрасте

Любовники-пенсионеры боятся получить инфаркт или инсульт

Реакция на утехи в постели у мужчин и женщин разнится.

Ученые разных стран провели исследования и пришли к интересным выводам. Так, американские специалисты предупреждают, что мужчинам в возрасте не стоит заниматься любовью больше раза в неделю. Есть риск возникновения стенокардии, гипертонии и даже опасность сердечного приступа. Женщины же, наоборот, чувствуют себя лучше. Давление приходит в норму, а вероятность проблем с сердечно-сосудистой системой снижается.

Обследование тел тех, кто скончался во время любовных игр, показало, что от секса умер лишь один процент (30 человек из 5500). При этом среди них женщин оказалось только 10 процентов. Подавляющее большинство мужчин (более 70 процентов), которые отошли в мир иной во время интима, изменяли жене с молодыми женщинами. При этом умереть они могли не от самого секса, а из-за стресса от осознания предательства. Также у некоторых смерть, вероятно, наступила от переедания перед походом в спальню.

Исследование в России показало, что сексом занимаются 13 процентов людей в возрасте от 70 лет. Об этом пишет МедикФорум.