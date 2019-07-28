Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Митинг оппозиции назвали репетицией российского Майдана

Политолог считает, что прошедший накануне митинг не что иное, как тестирование западных технологий по организации госпереворота

Директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал журналисту "ПолитРоссии" о своем видении подоплеки событий 27 июля в Москве. По оценке политолога, это не что иное, как репетиция "российского Майдана". При этом он отметил небывалую слаженность деструктивных сил.

Так называемая оппозиция на самом деле есть самые настоящие враги и свободы, и демократии. И они протестировали западные технологии организации государственного переворота. Однако грамотная работа правоохранительных органов по пресечению провокаций и изолированию их застрельщиков скомкали планы. Массовые беспорядки (а именно в это, по замыслу извне, должен был вылиться "митинг") удалось пресечь благодаря профессиональным и слаженным действиям полицейских и росгвардейцев.

В сотрудников правоохранительных органов летели камни и бутылки, самые вопиющие инциденты – применение против них взрывпакетов и слезоточивого газа, прорыв оцеплений. Несмотря на невиданный радикализм, защитники правопорядка прекрасно справились с задачей.

Лицемерным и лживым был повод, ради которого так называемая оппозиция устроила провокационное, незаконное сборище – их выдвиженцам было отказано в регистрации в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму якобы незаконно, отмечает Марков.

На самом деле не зарегистрированы были 57 кандидатов в МГД, и лишь малая часть из них – оппозиционеры (19 выдвиженцев). Отказ был дан на законных основаниях – брак в подписных листах, что в свою очередь стало следствием массовых фальсификаций подписей избирателей.

И тогда либералы решили надавить на власть уже опробованным способом – посредством провокаций и митинговой стихии. Они призвали своих сторонников к нарушению закона, понадеявшись таким образом, "заставить" Мосгоризбирком зарегистрировать "своих" кандидатов. И одновременно с этим апробировать методички своих хозяев по организации путча в столице России, резюмировал политолог.

София АРТЕМОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Курилы – это Россия": японцам на фоне визита Медведева посоветовали успокоиться

В Стране восходящего солнца слишком бурно обсуждают прибытие российского премьера

Друг Трампа спасает "Северный поток – 2" от гнева США

Сенатор от штата Кентукки заверил коллег, что рестрикции не навредят России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей