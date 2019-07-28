Митинг оппозиции назвали репетицией российского Майдана

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Директор Института политических
исследований Сергей Марков рассказал журналисту "ПолитРоссии" о своем видении
подоплеки событий 27 июля в Москве. По оценке политолога, это не что иное, как
репетиция "российского Майдана". При этом он отметил небывалую слаженность
деструктивных сил.
Так называемая оппозиция на самом деле есть самые настоящие враги и свободы, и демократии. И они протестировали западные технологии организации государственного переворота. Однако грамотная работа правоохранительных органов по пресечению провокаций и изолированию их застрельщиков скомкали планы. Массовые беспорядки (а именно в это, по замыслу извне, должен был вылиться "митинг") удалось пресечь благодаря профессиональным и слаженным действиям полицейских и росгвардейцев.
В сотрудников правоохранительных органов летели камни и бутылки, самые вопиющие инциденты – применение против них взрывпакетов и слезоточивого газа, прорыв оцеплений. Несмотря на невиданный радикализм, защитники правопорядка прекрасно справились с задачей.
Лицемерным и лживым был повод, ради которого так называемая оппозиция устроила провокационное, незаконное сборище – их выдвиженцам было отказано в регистрации в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму якобы незаконно, отмечает Марков.
На самом деле не зарегистрированы были 57 кандидатов в МГД, и лишь малая часть из них – оппозиционеры (19 выдвиженцев). Отказ был дан на законных основаниях – брак в подписных листах, что в свою очередь стало следствием массовых фальсификаций подписей избирателей.
И тогда либералы решили надавить на власть уже опробованным способом – посредством провокаций и митинговой стихии. Они призвали своих сторонников к нарушению закона, понадеявшись таким образом, "заставить" Мосгоризбирком зарегистрировать "своих" кандидатов. И одновременно с этим апробировать методички своих хозяев по организации путча в столице России, резюмировал политолог.
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