Обычная вода поможет справиться с высоким давлением

Нибиру
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Исследования американских ученых показали, что занятия плаванием в пожилом возрасте помогают нормализовать артериальное давление.
Специалисты пронаблюдали за группой из 43 добровольцев старше 60 лет, имевших повышенное давление. Испытуемых разбили на 2 подгруппы: одни занимались плаванием три или четыре раза в неделю, другие – гимнастикой.
После 12 недель тренировок выяснилось, что те, кто ходил в бассейн, снизили показатели кровяного давления в среднем на 9 пунктов. В группе, занимавшейся гимнастикой, таких изменений не произошло.
При этом эксперты отмечают, что плавать необходимо достаточно длительное время – около 45 минут.
Исследователи подчеркивают, что плавание – простой и доступный метод, позволяющий не только поддерживать хорошую физическую форму, но и справиться с гипертонией. При этом ученые считают, что необходимы дальнейшие наблюдения, чтобы подтвердить эту гипотезу, так как пока был проведен лишь один эксперимент, и в нем приняли участие ограниченное количество испытуемых, сообщает Express.
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