Обычная вода поможет справиться с высоким давлением

В лечении гипертонии можно обойтись без лекарств

Исследования американских ученых показали, что занятия плаванием в пожилом возрасте помогают нормализовать артериальное давление.

Специалисты пронаблюдали за группой из 43 добровольцев старше 60 лет, имевших повышенное давление. Испытуемых разбили на 2 подгруппы: одни занимались плаванием три или четыре раза в неделю, другие – гимнастикой.

После 12 недель тренировок выяснилось, что те, кто ходил в бассейн, снизили показатели кровяного давления в среднем на 9 пунктов. В группе, занимавшейся гимнастикой, таких изменений не произошло.

При этом эксперты отмечают, что плавать необходимо достаточно длительное время – около 45 минут.



Исследователи подчеркивают, что плавание – простой и доступный метод, позволяющий не только поддерживать хорошую физическую форму, но и справиться с гипертонией. При этом ученые считают, что необходимы дальнейшие наблюдения, чтобы подтвердить эту гипотезу, так как пока был проведен лишь один эксперимент, и в нем приняли участие ограниченное количество испытуемых, сообщает Express.