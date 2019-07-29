Нитраты в арбузах оказались полезны

Небольшие дозы соединений натрия укрепляют здоровье

Карманные нитратомеры для определения уровня содержания вредных веществ в дынях и арбузах, не всегда бывают точными.

Начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Подмосковью Надежда Раева рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что такие портативные аппараты показывают общее количество ионов, которые содержатся в продуктах, – не только нитраты, но и хлориды, фосфаты и другие вещества. А точное количество нитратов в продуктах можно установить лишь в лаборатории.

Раева напомнила, что в небольших дозах нитраты приносят пользу организму.

Также, по словам экспертов, при правильной обработке плодов содержание нитратов в них можно уменьшить. К примеру, чистка овощей убирает до 15% таких веществ, проваривание – до 40% у моркови и до 80% у картофеля. Длительное хранение также освобождает продукты от нитратов.

Кроме того, нужно помнить, что у разных овощей нитраты накапливаются в разных местах. Так, у картофеля и кабачков эти вещества находятся в кожице, у томатов и моркови – в сердцевине, у патиссона и свеклы – в верхней части плода, у бахчевых – ближе к корке и в прожилках.