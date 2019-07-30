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Лох-Несского монстра заметили на Байкале

Фото: www.globallookpress.com
Крупнейшее пресноводное озеро планеты оказалось во власти чудовища

Обычная фотография, сделанная на фоне озера Байкал, обернулась сенсацией. В кадр попало существо с длинной шеей и маленькой головкой – очень похожее на Несси, обитающую в Шотландии.

Исследователи непознанного немедленно предположили, что каким-то неведомым образом Лох-Несское чудовище сумело перебраться с берегов Туманного Альбиона в глубину Сибири.

Некоторые конспирологи давно уверяют, что все крупнейшие озера мира связаны между собой разветвленной сетью подземных каналов. Эту гипотезу на современном уровне развития науки невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть.

Если шотландский монстр случайно натолкнулся на такой канал, он вполне мог доплыть по нему до России, утверждают эксперты, отмечает портал Vlad Time.


Валентина МАЙОРОВА
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