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Общественные приемные "Единой России" помогли около 1,5 млн человек

Фото: er.ru
Россияне получили поддержку в разных формах

В первом полугодии 2019-го целых 1,57 млн жителей страны обратились в приемные "Единой России", где 94,5% из них, то есть 1,5 млн человек, оказали практическую помощь или предоставили юридические консультации в 43,2% случаев. Об этом рассказала председатель комиссии президиума генсовета "Единой России" по работе с обращениями граждан к председателю партии, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

Сенатор добавила, что обратившимся гражданам помогали либо в день подачи просьбы, либо в течение ближайших нескольких суток после приема. Например, многодетной семье из Старожиловского района, как сообщила Карелова, посодействовали сотрудники Рязанской региональной приемной. Родители и их семеро детей лишились крова из-за пожара в марте 2019-го. Чтобы помочь семье, открыли сбор денег и быстро нашли новый дом с участком в обладающем всей необходимой инфраструктурой населенном пункте.

Галина Карелова. Фото: commons.wikimedia.org

Работники Владимирской региональной приемной решили проблему семьи из Вязники, которая получила благоустроенное жилье. Россияне жили в аварийном доме, сделанном из дерева в 1936-м, хотя расселение по плану должно было закончиться 31 декабря 2020 года. В результате всех жителей этого дома досрочно переселили после этого обращения. В Астраханскую общественную приемную обратилась женщина с проблемой отказа в назначении пенсии по потери кормильца. Сейчас заявительница получает средства в полном объеме.

"Для разрешения особо сложных, резонансных ситуаций, с которыми сталкиваются люди, на базе региональных общественных приемных будут в дальнейшем созданы правозащитные центры. Общественные приемные и в настоящее время выполняют функцию оказания юридической помощи, но иногда возникают специфические ситуации, где необходима консультация узкоспециализированного юриста",

подчеркнула Карелова.

Политик добавила, что общественные приемные продолжат участвовать в кампаниях по информированию граждан о национальных проектах, а также их исполнению в регионах. По словам сенатора, партия должна использовать как опыт, так и арсенал современных инструментов, чтобы связь с заявителями была максимально эффективной. 

Отдел информации
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