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Украина бьет тревогу из-за грязного Черного моря

Фото: www.globallookpress.com
Львиную долю мусора - 83% - составляет пластик: пакеты, бутылки и обертки от конфет

В Черном море нашли почти в 2 раза больше мусора, чем в Средиземноморном. Кроме того, концентрация некоторых токсичных веществ существенно превышает безопасные нормы.

К таким результатам пришли исследователи в рамках проекта Европейского Союза и Программы развития Организации Объединенных Наций по экологическому мониторингу Черного моря. В работе приняло участие и Министерство экологии и природных ресурсов Украины, сообщается на сайте ведомства.

Так, в море обнаружили 124 химически опасных соединения, в том числе, такие загрязнители, как тяжелые металлы, пестициды, инсектициды, ртуть и другие.

Пробы воды якобы брались в прибрежных водах России, Грузии, Украины и в открытом море. Следует особо подчеркнуть, что ранее подобных исследований не проводилось, потому нельзя говорить о том, какова динамика загрязнения черноморской воды: стало ли Черное море в последние несколько лет чище или же наоборот.

При этом в Сети обратили внимание на то, что исследование оказалось "однобоким", так как пробы не брали, например, в Турции и Болгарии. Некоторые интернет-пользователи отметили, что "просто бабки на исследования попилили", а "Украина и страны ЕС больше всех в Чёрное море и гадят". 

Валентина МАЙОРОВА
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