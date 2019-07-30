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В Пензе пациента вылечили от редкого опасного заболевания

Врачи помогли 77-летнему мужчине

Пензенец наступил на ржавый гвоздь и заразился столбняком – это первый случай в регионе за более чем 20 лет.

Заражение произошло на рыбалке: 77-летний мужчина наступил на ржавый гвоздь. Через неделю пензенец почувствовал себя плохо, рана на ноге болела, однако пострадавший не сразу обратился к врачам, предпочитая лечиться самостоятельно. 

Затем у больного начались судороги, и с подозрением на столбняк он был экстренно госпитализировали в областной центр, сообщается на сайте регионального Минздрава.

Лечение продолжалось около месяца, сейчас мужчина выписан из клиники, угрозы его здоровью нет.

Столбняк встречается достаточно редко, так как большинство жителей прививается от этой болезни. Ежегодно в России регистрируется всего лишь около 30 случаев столбняка, отмечает "Федерал Пресс".

Валентина МАЙОРОВА
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