Несправедливость ограничительных мер исторически обоснована

Антироссийские санкции за Крым – несправедливая мера, полагает швейцарский историк и журналист Кристиан Мюллер. Впрочем, он вообще против наказаний в отношении России, поскольку нападки Запада направлены на "невиновных людей".

К такому выводу специалист пришел в результате проведенного исследования, начиная со времен Хрущевской оттепели, когда полуостров отошел Украинской ССР. При этом, уверен Мюллер, большинство крымчан, поменяв паспорта, так и остались русскими. А сам регион при новой власти пришел в упадок, отметил автор статьи в Infosperber.

"Киев всегда хотел управлять Крымом, но ничего не делал для экономического развития полуострова", – напомнил историк.



В своем материале он проводит аналогию с легендарным фильмом советского кинематографа и называет возвращение Крыма в родные пенаты "иронией истории", передает "Царьград".

"Неудивительно, что большинство западных газет подвергли сомнению результаты крымского референдума. Потому что чего не может быть, того не может: кто на Западе, относящемся к России с поистине параноидальной враждебностью, может себе представить, что люди, говорящие по-русски и считающие себя русскими, идентифицируют себя с Россией?!" – иронизирует европеец, подчеркивая справедливость проведенного в 2014 году референдума как с законодательной, так и с человеческой стороны.

Ведь благодаря ему жители Крыма оказались дома. А не по нраву это решение, добавляет Мюллер, пришлось лишь четырем карликовым государствам, которые во время голосования Генассамблеи ООН отказались признать результаты народного волеизъявления.