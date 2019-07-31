Заработали пункты приема гуманитарной помощи "Единой России" для пострадавших от паводка в Амурской области

Амурские партийцы выезжают на подтопленные территории, чтобы узнать о нуждах населения

В региональном центре и районах появились 19 пунктов приема гуманитарной помощи, организованные "Единой России", для людей, которые пострадали от паводка в Амурской области. Они расположены на базе местных общественных приемных председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева, а в Благовещенске – в штабе "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР).

"Амурское региональное отделение Партии принимает активное участие в решении проблем населения в подтопленных территориях. Депутаты всех уровней ежедневно отслеживают информацию и оказывают помощь жителям. На базе региональной и местных приемных Партии уже организованы пункты сбора гуманитарной помощи",

– рассказал секретарь Амурского регионального отделения "Единой России" Вячеслав Логинов.

Политик добавил, что в пункты временного размещения граждан отправлены продукты и предметы первой необходимости от активистов. По словам "единоросса", каждому местному жителю, который оказался в непростой ситуации из-за паводка, помогут. На подтопленные территории, отметил Логинов, выезжают амурские партийцы, которые беседуют с людьми и выясняют, что им особенно нужно.

Пресс-служба областного правительства сообщила, что 2363 человек, среди которых 753 ребенка, эвакуировали. У родных остановились 1814 россиян, а в пунктах временного размещения находятся 549 граждан.

Одежда и обувь, медикаменты, питьевая бутилированная вода, предметы личной гигиены, посуда, спальные принадлежности и другие предметы быта, – все это принимается в качестве гуманитарной помощи. Узнать больше информации о работе пунктов сбора гумпомощи можно по телефону "горячей линии" +7(914) 562–24–48.

По словам руководителя Центрального штаба МГЕР Сергея Перепелова, "Молодая Гвардия" создает отряды добровольцев для работы в гуманитарных штабах. Как рассказал политик, активисты оперативно работают по сбору гуманитарной помощи, а также ведут реестр необходимых вещей, они лично общаются с каждой пострадавшей семьей.

"У беды нет сроков и расписаний, буквально на прошлой неделе наши добровольцы вернулись из Иркутской области, сейчас мы формируем отряды из числа активистов Амурской области для работы в гуманитарных штабах",

– подчеркнул Перепелов.

Он сообщил, что активисты вместе с управлением МЧС займутся уборкой мусора, который остался после паводка, а также поучаствуют в восстановлении населенных пунктов после того, как критический уровень воды упадет.

В результате паводка пострадали 30 населенных пунктов, которые находятся на территории 10 муниципальных образований. В районе подтопления оказались 968 придворовых территорий и 611 частных жилых домов, в городе Белогорск от стихии пострадали 224 дачных участка. Также под водой оказались 28 участков автомобильных дорог, а в Мазановском районе 12 населенных пунктов лишены электроснабжения, 15 – транспортного сообщения.