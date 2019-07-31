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В Грузии ищут способ обойти российские запреты

Фото: www.globallookpress.com
Тбилиси страдает без российских туристов

Грузинский авиаперевозчик MyWay Airlines собирается запустить транзитные рейсы через Минск в Москву.

По словам коммерческого директора компании Игоря Апциаури, все необходимые документы уже предоставлены в агентство гражданской авиации Белоруссии, к концу сентября могут начаться полеты в Минск и транзитные рейсы в Москву через белорусскую столицу, сообщает "Sputnik Грузия".

После получения официального разрешения на полеты в Белоруссию грузинский перевозчик собирается договориться с белорусскими авиакомпаниями о выполнении рейсов в российскую столицу.

После того, как в конце июня в Тбилиси начались антироссийские акции, президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям летать в Грузию. Вскоре Минтранс объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.   

Тем временем грузинская национальная валюта поставила новый антирекорд из-за сложившейся ситуации. Курс лари по отношению к доллару упал на 2,5% – если в мае стоимость доллара равнялась 2,72 лари, а в конце июня – 2,78 лари, то сейчас за доллар дают 2,97 лари, отмечает сайт "Комсомольская правда".

Валентина МАЙОРОВА
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