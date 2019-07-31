Власти острова введут новшество с 1 августа 2019-го

Из-за снижения туристического потока в Шри-Ланку, связанного с апрельскими терактами, министерство туризма решило отменить плату для въезжающих российских путешественников на визу.

Об этом сообщил глава ведомства Джон Амаратунга.

Помимо туристов из России визы станут бесплатными и для граждан 44 других стран. Эти меры будут действовать полгода, передает телеканал News 1st. Как напоминает агентство "ФедералПресс", плату на визы хотели отменить еще в мае, но из-за атак, в результате которых погибло 250 человек, старт этой "акции" перенесли в целях безопасности.