Соловьев предложил либеральным СМИ рассказать правду о госпитализации Навального

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Совсем недавно руководитель так называемого Фонда борьбы с коррупцией попал в больницу, отбывая административный арест в ИВС за призывы участвовать в незаконных мероприятиях. Причиной его госпитализации стали недомогание и сыпь. Однако совсем скоро его выписали из стационара.
По официальным данным, после обследования и взятия необходимых анализов у Алексея Навального, врачи поставили ему диагноз "крапивница". А растиражированная либеральными СМИ версия об отравлении не нашла никаких подтверждений.
"Нехорошо как-то с Трампом получилось: только он решил выяснить, что случилось с Навальным, как главврач НИИ имени Склифосовского заявил, что медики не обнаружили отравляющих веществ в организме Навального. Вот кто и зачем втягивает Трампа в такие истории?"
– отметил Владимир Соловьев.
Кроме того, журналист в юмористической манере поинтересовался у прозападных информагентств, планируют ли они теперь выпустить опровержение своих статей об отравлении скандального блогера? А так называемые врачи, ставящие диагноз через дверной проем, будут извиняться?
Навальный арестован на 30 суток за призывы к незаконным акциям в Москве.
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