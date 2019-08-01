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Соловьев предложил либеральным СМИ рассказать правду о госпитализации Навального

Владимир Соловьев. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущий в ироничной манере прокомментировал раздутую ситуацию, связанную с историей о возможном отравлении блогера

Совсем недавно руководитель так называемого Фонда борьбы с коррупцией попал в больницу, отбывая административный арест в ИВС за призывы участвовать в незаконных мероприятиях. Причиной его госпитализации стали недомогание и сыпь. Однако совсем скоро его выписали из стационара.

По официальным данным, после обследования и взятия необходимых анализов у Алексея Навального, врачи поставили ему диагноз "крапивница". А растиражированная либеральными СМИ версия об отравлении не нашла никаких подтверждений.

"Нехорошо как-то с Трампом получилось: только он решил выяснить, что случилось с Навальным, как главврач НИИ имени Склифосовского заявил, что медики не обнаружили отравляющих веществ в организме Навального. Вот кто и зачем втягивает Трампа в такие истории?"

– отметил Владимир Соловьев.

Кроме того, журналист в юмористической манере поинтересовался у прозападных информагентств, планируют ли они теперь выпустить опровержение своих статей об отравлении скандального блогера? А так называемые врачи, ставящие диагноз через дверной проем, будут извиняться?

Навальный арестован на 30 суток за призывы к незаконным акциям в Москве. 

Отдел информации
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