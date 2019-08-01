Как выбрать арбуз: лучшие рекомендации

Авторитетные специалисты поделились оытом с соотечественниками

Начинается сезон арбузов, и опытные эксперты решили подсказать россиянам, как лучше выбрать аппетитное лакомство и не разочароваться в покупке.

Лучший арбуз – среднего размера, не очень тяжелый, с сухим "хвостиком" и контрастной полосатой коркой. Кроме того, при постукивании он должен издавать звонкий звук, слегка хрустеть при сжимании и вибрировать от удара ладони, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Дыни выбирают почти по тем же правилам, только звук при постукивании должен быть глухим, отмечает "Федерал Пересс".

Эксперты советуют уделить внимание не только самим плодам, но и местам, где они продаются. Площадка, на которой лежат бахчевые, должна быть огорожена и находиться под навесом, а сами арбузы должны лежать на специальных стеллажах.

Покупать бахчевые у палаток вдоль автодорог нельзя: в таких местах могут продавать арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, а плоды могут впитать тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.





