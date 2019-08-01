Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Как выбрать арбуз: лучшие рекомендации

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/ Киселев Сергей
Авторитетные специалисты поделились оытом с соотечественниками

Начинается сезон арбузов, и опытные эксперты решили подсказать россиянам, как лучше выбрать аппетитное лакомство и не разочароваться в покупке.

Лучший арбуз – среднего размера, не очень тяжелый, с сухим "хвостиком" и контрастной полосатой коркой. Кроме того, при постукивании он должен издавать звонкий звук, слегка хрустеть при сжимании и вибрировать от удара ладони, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Дыни выбирают почти по тем же правилам, только звук при постукивании должен быть глухим, отмечает "Федерал Пересс".

Эксперты советуют уделить внимание не только самим плодам, но и местам, где они продаются. Площадка, на которой лежат бахчевые, должна быть огорожена и находиться под навесом, а сами арбузы должны лежать на специальных стеллажах. 

Покупать бахчевые у палаток вдоль автодорог нельзя: в таких местах могут продавать арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, а плоды могут впитать тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей. 


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Далеко и надолго": из Крыма ушли все туристы

Неуклюжие выдумки не могут скрыть того факта, что на полуостров приезжает все больше отдыхающих

Малайзия теряет терпение из-за расследования крушения MH17

У Куала-Лумпар и Москвы сложились сходные точки зрения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей