Жуки-чужеземцы набросились на РФ

Насекомые из-за рубежа угрожают нашей стране

Заграничные вредители потеснили российских насекомых, что может нарушить баланс и, как следствие, негативно сказаться на экологии страны. Специалисты не на шутку испугались за урожай.

Так, прожорливые жуки-чужеземцы запросто налетят на поля сои в Краснодарском крае и уничтожат посевы. А короедам из Китая ничего не стоит уничтожить десятки тысяч гектаров сибирской тайги. Нападение насекомых из-за рубежа – последствие глобализации, уверена старший научный сотрудник Института Северцова Марина Орлова-Беньковская.

"Жуки – самый большой отряд живых организмов на нашей планете. Поэтому неудивительно, что и среди видов-"вселенцев" их очень много. Все они проникли на нашу территорию вследствие деятельности человека", – пояснила она в интервью "Известиям".

По словам специалиста, опасность представляет не только засланный американцами колорадский жук. Компанию прожорливому истребителю картофельных грядок составляют и другие злостные вредители.