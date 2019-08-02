Депутат Госдумы выступил с идеей увеличить срок задержания участников несанкционированных акций

Оптимальное время, по мнению парламентария, составляет 72 часа

Полномочия сотрудников оперативных и следственных органов по выявлению организаторов и провокаторов уличных беспорядков стоит расширить. С таким предложением выступил депутат Государственной Думы Михаил Старшинов после того, как Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, связанных с акцией оппозиции в центре Москвы 27 июля.

Сейчас срок административного задержания может длиться не больше 3 часов, а в некоторых случаях – 48 часов. По статье 20.2 КоАП, как отмечает парламентарий, участника несанкционированной акции разрешено задерживать на 3 часа, если это происходит в первый раз.

"Этого времени явно недостаточно на проведение всех оперативно-розыскных мероприятий по установлению его причастности к нарушению закона. По статье 19.3 КоАП "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" это время доходит до 48 часов. Считаю необходимым увеличить время задержания до 72 часов",

– рассказал депутат "Парламентской газете".

При этом по УПК срок задержания, связанный с совершением уголовного преступления, равен 72 часам. Как добавил Старшинов, стоит учитывать международный опыт, например, Германии, Франции, а также Италии. По мнению парламентария, основываясь на этом, стоит "увеличить суммы штрафов за участие в несанкционированных акциях до миллиона рублей".

Сотрудники полиции и Росгвардии 27 июля в столице задержали более 1 тысячи человек, которые участвовали в неразрешенной акции, прошедшей рядом с мэрией. Участники митинга нарушили общественный порядок и применили насилие к полицейским. Протестующие на акции мешали движению транспорта на Садовом кольце и "совершили иные противоправные действия".

В результате СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, считая, что люди, которые призывали к участию в несанкционированной акции 27 июля, заранее допускали возможность того, что начнутся массовые беспорядки.