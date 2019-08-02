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Депутат Госдумы выступил с идеей увеличить срок задержания участников несанкционированных акций

Фото: www.globallookpress.com
Оптимальное время, по мнению парламентария, составляет 72 часа

Полномочия сотрудников оперативных и следственных органов по выявлению организаторов и провокаторов уличных беспорядков стоит расширить. С таким предложением выступил депутат Государственной Думы Михаил Старшинов после того, как Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, связанных с акцией оппозиции в центре Москвы 27 июля.

Сейчас срок административного задержания может длиться не больше 3 часов, а в некоторых случаях – 48 часов. По статье 20.2 КоАП, как отмечает парламентарий, участника несанкционированной акции разрешено задерживать на 3 часа, если это происходит в первый раз.

"Этого времени явно недостаточно на проведение всех оперативно-розыскных мероприятий по установлению его причастности к нарушению закона. По статье 19.3 КоАП "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" это время доходит до 48 часов. Считаю необходимым увеличить время задержания до 72 часов",

рассказал депутат "Парламентской газете".

При этом по УПК срок задержания, связанный с совершением уголовного преступления, равен 72 часам. Как добавил Старшинов, стоит учитывать международный опыт, например, Германии, Франции, а также Италии. По мнению парламентария, основываясь на этом, стоит "увеличить суммы штрафов за участие в несанкционированных акциях до миллиона рублей".

Сотрудники полиции и Росгвардии 27 июля в столице задержали более 1 тысячи человек, которые участвовали в неразрешенной акции, прошедшей рядом с мэрией. Участники митинга нарушили общественный порядок и применили насилие к полицейским. Протестующие на акции мешали движению транспорта на Садовом кольце и "совершили иные противоправные действия".

В результате СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, считая, что люди, которые призывали к участию в несанкционированной акции 27 июля, заранее допускали возможность того, что начнутся массовые беспорядки. 

Отдел информации
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