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Россиян предупредили об опасностях на популярных курортах

Фото: www.globallookpress.com
На пляжах можно заразиться серьезными инфекциями

На курортах Евразии, Африки, Южной Америки и Океании есть большой риск подцепить инфекционные и паразитарные заболевания.

В Роспотребнадзоре отметили, что опасными недугами можно заразиться через воду, плохо обработанные продукты питания, а также через кровососущих насекомых и при контакте с больным человеком.

При этом инфекции часто протекают в тяжелой форме и их трудно вылечить. Специалисты рекомендовали пить только гарантированно безопасную воду, мыть фрукты, обдавая их кипятком, а также по возможности не пробовать незнакомые продукты.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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