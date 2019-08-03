Россиян предупредили об опасностях на популярных курортах

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На курортах Евразии, Африки, Южной Америки и Океании есть большой риск подцепить инфекционные и паразитарные заболевания.
В Роспотребнадзоре отметили, что опасными недугами можно заразиться через воду, плохо обработанные продукты питания, а также через кровососущих насекомых и при контакте с больным человеком.
При этом инфекции часто протекают в тяжелой форме и их трудно вылечить. Специалисты рекомендовали пить только гарантированно безопасную воду, мыть фрукты, обдавая их кипятком, а также по возможности не пробовать незнакомые продукты.
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