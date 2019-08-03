Полиция пресечет нарушения на незаконной акции в Москве по геочатам Telegram

Предыдущая несогласованная акция протеста завершилась массовыми задержаниями

В этом году скандалы вокруг столичных выборов в Мосгордуму не утихают с самого начала предвыборной кампании. Независимые кандидаты из команды Навального получили отказ Мосгоризбиркома в регистрации на выборы из-за большой доли недействительных подписей.



Представители либеральной общественности не согласилась с решением избирательной комиссии и ответили призывами к участию в несогласованных акциях протеста. Очередной такой нелегальный митинг проходит сегодня, 3 августа, и оппозиционеры настроены "сверхрешительно".

Как стало известно из опубликованной в Сети "методичке действий на оппозиционном митинге", основным ресурсом для связи между протестующими стал геочат в Telegram.

Действительно, с помощью этой функции очень просто найти людей с общей целью и, в частности, управлять ими на незаконной акции протеста для организации провокаций. Однако есть мелочи, которые активисты не учли. Например, правоохранители смогут легко отслеживать их планы в ходе противозаконного мероприятия. Не исключено, что виртуальное "место встречи" могут назначить и сами полицейские, исходя из переписки. Все это только поможет правоохранителям правильно скорректировать свои действия и предотвратить угрозу, исходящую от агрессивной толпы, подогретой провокаторами либеральной оппозиции.

Напомним, что 27 июля несанкционированная акция протеста завершилась массовыми задержаниями со стороны правоохранительных органов. На соратников Навального заведены административные дела по статье 20.2 КоАП РФ. В настоящее время арестованы и отбывают административное наказание Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Иван Жданов. Только Любовь Соболь единственная отделалась штрафом в размере 30 тыс. рублей и избежала ареста, поскольку у нее несовершеннолетняя дочь.