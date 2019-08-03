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"Единая Россия" попросила мэра Казани отменить штрафы жителям города за самостоятельное благоустройство двора

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
В партии считают, что инициативу граждан нужно поддержать

В "Единой России" попросили мэра Казани Ильсура Метшина разобраться в ситуации с назначением штрафа жителям города за самостоятельное благоустройство двора. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Михаил Старшинов.

"Мы сегодня обратились к мэру Казани с просьбой разобраться в ситуации, когда жителям одного из домов был назначен штраф в 200 тысяч рублей за благоустройство придомовой территории. Это противоречит здравому смыслу", - сказал депутат.

По его словам, люди попытались сделать двор красивым, однако их за это несправедливо наказали. Старшинов попросил мэра города не только разобраться в ситуации, но и помочь гражданам в оформлении необходимых документов на проведенные работы.

Михаил Старшинов. Фото: www.globallookpress.com

Депутат также подчеркнул, что нужно поддерживать инициативы жителей и не применять к ним административные наказания.

"Я абсолютно уверен, что мэрия Казани отреагирует на наше обращение и в ближайшее время исправит ситуацию", – добавил Михаил Старшинов.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что жители дома в Казани получили штраф в 200 тыс. рублей за благоустройство придомовой территории.

Отдел информации
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