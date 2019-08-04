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В Болгарии застряли сотни россиян

Фото: www.globallookpress.com
У местной авиакомпании возникли трудности с самолетами

Более 200 российских туристов двух рейсов не могут вернуться из Болгарии домой. Как сообщил генеральный консул России в Варне Владимир Климанов, проблемы возникли у Bulgaria Air, что привело к массовой поломке полетов.

"Авиакомпании Bulgaria Air, вероятно, не хватает самолетов, потому что поломка даже одной машины ломает график полетов, тем более, что запасные части для самолетов доставляются из других стран, на что требуется определенное время", – сообщил дипломат ТАССу.

Климанов добавил, что россияне столкнулись именно с этим. Туристы должны были покинуть Болгарию еще 3 августа утром, однако пока они так и ждут своего вылета. Первый рейс ожидается в ближайшее время, второй, вероятно, состоится после полудня 4 августа. 

Полина ИВАНОВА
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