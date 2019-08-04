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Гаспарян предложил наказать по всей строгости закона вооруженных провокаторов на незаконной акции в Москве

Фото: www.globallookpress.com

Политические манипуляторы, организовавшие незаконную акцию в Москве 3 августа, намерено устроили беспорядки. На так называемом "мирном митинге" присутствовали многочисленные провокаторы, прихватившие с собой оружие. Они провоцировали полицию на агрессию, устраивая стычки с правоохранителями.

Несмотря на недостойное поведение участников акции, полицейские вели себя профессионально и действовали в рамках закона. Создавалось такое впечатление, что участники мероприятия были уверены в своей безнаказанности и не думали, что им придется отвечать по закону за свои действия.

По данным ГУ МВД Москвы, мероприятие было очень малочисленным – на нем него пришли около 1500 человек. По мнению радиоведущего и писателя Армена Гаспаряна, всех людей, которые устраивали провокации в Москве, следует привлечь к ответственности. Они должны понимать, что за нападение на полицейских придется отвечать по закону, который, к слову, подразумевает уголовную ответственность.

Гаспарян уверен: характер провокаций в столице говорит о том, что их тщательно готовили заранее, планировали со всеми деталями. Людей, которые занимались целенаправленной организацией беспорядков в столице, тоже следует привлечь к ответственности. "Они должны отдавать себе отчет, что с ними произойдет, когда их поймают силовики", – убежден радиоведущий и писатель.

Напомним, 27 июля в Москве проходил еще один незаконный митинг. Он был организован приспешниками Навального, уличенными в фальсификации подписей. Подделки в Мосгоризбирком были поданы Соболь, Яшиным, Гудковым, Ждановым и другими. После разоблачения и отказа в регистрации в качестве кандидатов депутаты Мосгордумы они занялись организацией незаконных митингов.

Эти люди сознательно пошли на очередное нарушение закона, нисколько не заботясь о безопасности сограждан, которых они призывали выйти на улицы. Все, что их интересовало – это красочная картинка для западных СМИ. Несмотря на то, что митингующие вели себя агрессивно, правоохранители обеспечили безопасность москвичей, находящихся в центре города во время вакханалии провокаторов. 

Отдел информации
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