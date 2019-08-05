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В Подмосковье нашли боеприпасы военного времени

Специалисты уничтожат все опасные находки

В Подмосковье за выходные нашли 11 неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали пресс-службе МЧС.

Отмечается, что 2 снаряда обнаружили в Балашихе и Одинцово, а еще 9 в Наро-Фоминске.

Специалисты уничтожат все опасные находки, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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