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В Подмосковье за выходные нашли 11 неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали пресс-службе МЧС.
Отмечается, что 2 снаряда обнаружили в Балашихе и Одинцово, а еще 9 в Наро-Фоминске.
Специалисты уничтожат все опасные находки, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".
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