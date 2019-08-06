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Выросло число пострадавших при взрыве на полигоне в Ачинске

Снимок с видео/Телеканал ОСА/ТАСС
Причиной взрыва мог стать человеческий фактор

Двенадцать человек получили травмы из-за ЧП на складе боеприпасов в Красноярском крае.

"К нам доставили двенадцатого пострадавшего, он в сознании, сейчас проходит обследование, по результатам которого будет принято решение – нужна ли ему госпитализация или он будет проходить лечение амбулаторно", –

рассказали ТАСС в центральной районной больнице Ачинска.

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, один человек числится пропавшим без вести, сообщает RT.

Ранее в медучреждения обратились 11 человек, шестеро были госпитализированы: двоих эвакуировали санитарной авиацией в больницу в Красноярске, четверо остались в районной больнице. На территории Ачинского района введен режим ЧС. 

В понедельник, 5 августа, на одном из военных складов в Красноярском крае произошло возгорание пороховых зарядов к боеприпасам, которое привело к серии взрывов. Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков заявил, что, по предварительной информации, причиной ЧП мог стать человеческий фактор, отмечает "Говорит Москва".

По словам заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгако, детонация снарядов прекратилась, но угроза подрыва отдельных снарядов есть. Глава Ачинска Илай Ахметов сообщил, что некоторые жители возвращаются домой, несмотря на просьбу этого не делать. 

Валентина МАЙОРОВА
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