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Cпелая и сладкая: как правильно выбрать дыню

Фото: pixabay.com
Специалисты поделились с россиянами профессиональными секретами

Российские эксперты считают, что лучше всего покупать дыни в супермаркетах, на официальных рынках или магазинах – в таких торговых точках следят за правильным хранением продукта. 

В то же время опасно приобретать дыни у продавцов, стоящих на трассе или вдоль автомобильных дорог – плоды очень хорошо впитывают в себя все токсичные вещества и опасные для здоровья тяжелые металлы. 

Кожура у дыни неплотная, поэтому выбранные плоды должны быть целыми, без пятен, вмятин и трещин. Не нужно брать разрезанные дыни и не следует разрешать продавцам резать их, так как сладкая мякоть дыни – это идеальная среда для бактерий, предупреждают специалисты Роспотребнадзора.

Чтобы определить, хороша ли выбранная дыня, нужно слегка похлопать по ней рукой. Глухой звук означает, что плод зрелый. Важно обратить внимание и на окраску кожуры – она должна быть однотонной, допускается только одно небольшое круглое пятно в том месте, где плод лежал на земле. Если же дыня покрыта темными, слегка вогнутыми пятнами, продукт испорчен – тонкая шкурка легко пропускает через себя бактерии, которые портят мякоть. 

Идеальная дыня – слегка упругая, она сжимается, как гандбольный мяч, напоминает "МИР 24". Нужно обратить внимание на прилавки: дыни не должны лежать на земле, их место – на специальном поддоне, отмечает URA.RU.


Валентина МАЙОРОВА
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