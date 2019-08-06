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Взрывы на военных складах в Красноярском крае начались из-за пожара

Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: EPA
Беда случилась в ходе погрузочно-разгрузочных работ

Взрывы на военном складе в военной части, расположенной в районе Ачинска, начались в результате пожара во время разгрузочных работ с боеприпасами. Об этом сообщает сегодня пресс-служба СК РФ по результатам доследственной проверки. Ее проводит военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому гарнизону.

Уже возбуждено уголовное дело по статье 349 УК РФ о "Нарушении правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"По данным следствия, в ходе проводимых погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами по неустановленной причине произошел пожар. Прибывшая на место происшествия пожарная группа предприняла попытку тушения пожара, однако начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на данный момент погиб один человек, еще восемь получили ранения различной степени тяжести. В СК не уточняют, кто в данном ЧП погиб – военнослужащий или гражданское лицо. Ранее источник ТАСС в экстренных службах сказал, что погибшим является именно военный.

Следственные действия будут продолжены после полного разминирования территории, передает телеканал "360".

Елена УСОВА
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