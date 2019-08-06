Если вовремя не принять меры, последствия атаки паразитов могут быть печальными

В омраченное погодой лето может добавить серых красок встреча с клещом. Так, в больницы столичного региона обратились более двух тысяч человек, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Московской области.

В ведомстве отметили, что каждый пятый клещ опасен, так как является носителем заболевания. При этом, по словам специалистов, случаи заражения клещевым боррелиозом единичны. Хотя при исследовании паразитов его возбудители были обнаружены у 23,8%.

Недуг проявляется жаром, головной болью, усталостью и сыпью, уточняет "Подмосковье сегодня". Последствия заболевания – плачевные. Если вовремя не принять меры, то человек может даже умереть.