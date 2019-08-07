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Раскрыта опасность "готовых завтраков"

Фото: pixabay.com
Систематическое употребление сладких шариков может нарушить обмен веществ

В Роскачестве проверили исследование сухих готовых завтраков, чтобы установить, действительно ли полезен этот продукт, который рекламируют как быстрый и полезный.

В организации отметили, что исследовали по пятидесяти показателям 14 самых популярных на российском рынке торговых марок шоколадных шариков. Продукция была изучена на содержание посторонних примесей, в том числе, пестицидов, группы бактерий кишечной палочки, калия, кальция и витаминов и по ряду других показателей. Полностью исследование будет опубликовано в октябре, отмечает РИА "Новости".

Особое внимание эксперты ведомства обратили на массовую долю сахарозы, так как именно этот параметр позволяет сделать вывод о пользе готового продукта, в том числе и для детей. Выяснилось, что углеводы, содержащиеся в сухих смесях, относятся к категории "быстрых", поэтому после такого завтрака ребенок проголодается уже через час.

Систематическое же употребление готовых сухих завтраков легко может привести к нарушению обмена веществ и даже ожирению.

"Не стоит забывать, что калорийность готовых завтраков, будь то хлопья или шоколадные шарики, составляют порядка 380 килокалорий на 100 граммов продукта для одной порции без учета молока", –

подчеркнула заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. 

Исследование показало, что более чем в половине проверенной продукции массовая доля сахарозы была в 2 раза выше суточной нормы сахара, предупреждает телеканал "360". Вместо рекомендуемой нормы в 22 г в шариков содержится более 40 г, сообщает "Вечерняя Москва"

Ранее подобные экспертизы были проведены национальными институтами качества Германии и Франции, встревоженными избыточным количеством сахара в продуктах, ежедневно потребляемых детьми в Европе. 

Валентина МАЙОРОВА
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