Раскрыта опасность "готовых завтраков"

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В Роскачестве проверили исследование сухих готовых завтраков, чтобы установить, действительно ли полезен этот продукт, который рекламируют как быстрый и полезный.
В организации отметили, что исследовали по пятидесяти показателям 14 самых популярных на российском рынке торговых марок шоколадных шариков. Продукция была изучена на содержание посторонних примесей, в том числе, пестицидов, группы бактерий кишечной палочки, калия, кальция и витаминов и по ряду других показателей. Полностью исследование будет опубликовано в октябре, отмечает РИА "Новости".
Особое внимание эксперты ведомства обратили на массовую долю сахарозы, так как именно этот параметр позволяет сделать вывод о пользе готового продукта, в том числе и для детей. Выяснилось, что углеводы, содержащиеся в сухих смесях, относятся к категории "быстрых", поэтому после такого завтрака ребенок проголодается уже через час.
Систематическое же употребление готовых сухих завтраков легко может привести к нарушению обмена веществ и даже ожирению.
"Не стоит забывать, что калорийность готовых завтраков, будь то хлопья или шоколадные шарики, составляют порядка 380 килокалорий на 100 граммов продукта для одной порции без учета молока", –
подчеркнула заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
Исследование показало, что более чем в половине проверенной продукции массовая доля сахарозы была в 2 раза выше суточной нормы сахара, предупреждает телеканал "360". Вместо рекомендуемой нормы в 22 г в шариков содержится более 40 г, сообщает "Вечерняя Москва".
Ранее подобные экспертизы были проведены национальными институтами качества Германии и Франции, встревоженными избыточным количеством сахара в продуктах, ежедневно потребляемых детьми в Европе.
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