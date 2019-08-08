Жители заокеанской державы попросили помощи у россиян

У берегов Аляски обнаружена записка из прошлого. Ее автор сочинил свое послание 20 июня 1969 года.

Однако обладатель загадочной находки Тайлер Иванофф не смог его прочесть, так как письмо составлено на русском языке. Американец обратился за помощью к знатокам через Facebook: мол, есть те, кто поможет с переводом. Такие нашлись.

В послании синим по белому передается сердечный привет адресату от "Русского флота Дальневосточного пароходства", пожелания здоровья, долгих лет жизни и просьба оповестить о найденной бутылке экипаж плавбазы "Сулак".

Ее построили в Японии в 1966 году. Судно прослужило 26 лет, затем его списали. Историческую справку приводит "URA.RU".