Предвестник катастроф: в Приморье нашли редкого монстра

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Сельдяной король приплыл в Приморье. Ремень-рыбу обнаружили на берегу. Данный случай – уникальный, отмечают специалисты. Никогда раньше ее не видели в России.
Находка датирована пятым августа. "Королевская особа", которую в конечном итоге отпустили в воду, заглянула в бухту Паллада, рассказала россиянка. Очевидица отметила, что страшные усы монстра напугали жителей, которые сначала решили, что рыба ядовитая.
"Когда плывет, кажется, какое-то чудовище. Глаза как у зверя, в воде блестит как зеркало", – цитирует женщину РИА "Новости".
В российских водах, сельдяной король не водится, уточнил доктор биологических наук Дальневосточного отделения Российской академии наук Владимир Раков. Теперь же, с гордостью подчеркнул он, можно смело поставить галочку в справочнике новых представителей фауны страны.
"За сельдяным королем любой ихтиолог с радостью готов поехать хоть на край света", – заверил эксперт.
До этого, в феврале, встреча с коронованным гостем была зафиксирована рядом с Японией. Считается, что он является предвестником стихийных бедствий – цунами и землетрясений. Как раз накануне катастроф монстра видели у берегов Страны восходящего солнца. Но это просто совпадение, успокоил специалист.
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