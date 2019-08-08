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Предвестник катастроф: в Приморье нашли редкого монстра

Фото: commons.wikimedia.org
Страшное чудовище впервые приблизилось к берегам России

Сельдяной король приплыл в Приморье. Ремень-рыбу обнаружили на берегу. Данный случай – уникальный, отмечают специалисты. Никогда раньше ее не видели в России.

Находка датирована пятым августа. "Королевская особа", которую в конечном итоге отпустили в воду, заглянула в бухту Паллада, рассказала  россиянка. Очевидица отметила, что страшные усы монстра напугали жителей, которые сначала решили, что рыба ядовитая. 

"Когда плывет, кажется, какое-то чудовище. Глаза как у зверя, в воде блестит как зеркало", – цитирует женщину РИА "Новости". 

В российских водах, сельдяной король не водится, уточнил доктор биологических наук Дальневосточного отделения Российской академии наук Владимир Раков. Теперь же, с гордостью подчеркнул он, можно смело поставить галочку в справочнике новых представителей фауны страны. 

"За сельдяным королем любой ихтиолог с радостью готов поехать хоть на край света", – заверил эксперт. 

До этого, в феврале, встреча с коронованным гостем была зафиксирована рядом с Японией. Считается, что он является предвестником стихийных бедствий – цунами и землетрясений. Как раз накануне катастроф монстра видели у берегов Страны восходящего солнца. Но это просто совпадение, успокоил специалист. 

Ксения АНДРЕЕВА
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