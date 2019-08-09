Экс-президент Киргизии попал в СИЗО

Бывшего лидера республики арестовали до 26 августа

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали. Ему предъявлено обвинение в коррупции. Об этом рассказал адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.

Он сообщил ТАССу, что, по его мнению, при аресте Атамбаева был нарушен ряд процессуальных норм. Например, экс-президенту Киргизии не дали никаких документов, а лишь "вручили уведомление и сразу же избрали меру пресечения".

Как передает агентство НСН, Атамбаева подозревают в коррупции, незaконном обогaщении и причaстности к незaконному освобождению криминaльного aвторитетa.

В ходе спецоперации, которая шла более суток, Атамбаева задержали 8 августа в его резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области. Он сам сдался силовикам, напоминает телеканал "МИР24". Сторонники бывшего президента оказали сопротивление, в результате чего погиб сотрудник спецназа, а 98 человек пострадали.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков утверждает, что Атамбаев нарушил конституцию, потому что оказал вооруженное сопротивление.

После беспорядков также задержали 40 сторонников экс-главы Киргизии, в том числе бывшего главу аппарата президента страны Фарида Ниязова.