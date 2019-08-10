Названа самая безопасная группа крови

Иммунитет способен справляться с развитием онкологии

Шведские ученые определили зависимость развития рака у человека от группы крови.

Исследование проводились в течение 35 лет. Специалисты следили за состоянием более миллиона людей. В результате оказалось, что у тех, у кого была 1 группа крови риск развития онкологии минимален.

У 2 группы чаще всего диагностируют рак желудка, а у обладателей третьей и четвертой – поджелудочной железы, передает МедикФорум.

Специалисты советуют каждому внимательно следить за своим организмом и при первых признаках болезни сразу обращаться за помощью медиков.