Дудь разочаровался в митинге на проспекте Сахарова

Журналисту не понравилась организация публичного мероприятия

Юрий Дудь остался недоволен организацией митинга в Москве на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщил журналист Александр Лютиков на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что они вместе с Дудем пришли на мероприятие и услышали, что у выступающих на сцене плохо работают микрофоны.

"Юра посмотрел вокруг и сказал: "Ну и тухляк. Как они собрались менять Россию, если у них даже микрофоны не работают?",

- написал Лютиков.

Журналист отметил, что они были на митинге всего 20 минут. После этого Дудь вместе с Лютиковым ушли на фестиваль "Панки в городе".

Согласно официальным данным МВД России по Москве на митинге присутствовало 20 тысяч человек.