Дудь разочаровался в митинге на проспекте Сахарова

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Юрий Дудь остался недоволен организацией митинга в Москве на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщил журналист Александр Лютиков на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что они вместе с Дудем пришли на мероприятие и услышали, что у выступающих на сцене плохо работают микрофоны.
"Юра посмотрел вокруг и сказал: "Ну и тухляк. Как они собрались менять Россию, если у них даже микрофоны не работают?",
- написал Лютиков.
Журналист отметил, что они были на митинге всего 20 минут. После этого Дудь вместе с Лютиковым ушли на фестиваль "Панки в городе".
Согласно официальным данным МВД России по Москве на митинге присутствовало 20 тысяч человек.
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