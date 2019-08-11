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Украина обыскала заходившее в Севастополь судно

Украина обыскала заходившее в Севастополь судно
Фото: www.globallookpress.com
Экипаж танкера якобы нарушил запрет Киева на посещение портов Крыма

Созданная Киевом так называемая "прокуратура Автономной республики Крым" провела обыски на судне "Мрия" в Херсоне. Следственные мероприятия прошли в рамках дела о поставке топлива для российского Черноморского флота. Об этом сообщила пресс-служба "ведомства".

"Прокуратура" отметила в Telegram-канале, что, по данным следствия, имевший тогда название "Вилга" танкер якобы поставляло нефтепродукты для подразделений Черноморского флота в Севастополь. Таким обзором моряки нарушили запрет Незалежной на посещение портов Крыма.

Как выяснили РИА Новости, сайт vesselfinder.com указывает на то, что судно, построенное в 1995-м и водоизмещением 3085 тонн, сейчас ходит под именем "Мрия" и под флагом Украины. По информации портала MarineTraffic.com, танкер находится в Херсоне.

В июле 2019-го Украина задержала в порту Измаила российское судно Nika Spirit. СБУ заявила о том, что танкер якобы участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе. Впрочем, позже украинцы признались, что оснований для задержания судна не было, а экипаж вернулся на родину. 

Полина ИВАНОВА
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