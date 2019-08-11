"Все же есть связь с ними": российского бойца похитили пришельцы

Спортсмен рассказал, как общается с инопланетянами

Александр Емельяненко посетил расположение 22-й отдельной гвардейской бригады специального назначения. Там боец смешанного стиля (ММА) признался, что контактировал с гостями других миров.

Емельяненко, которого пустили за штурвал самолета, спросили, почему он так часто ходит в беспроводных наушниках. Боец заявил, что все дело в подсказках пришельцев.

"Меня похищали инопланетяне. Они подсказывают мне в ухо. Раньше информацию получали через большие наушники с микрофоном",

- поведал боец, опубликовав ролик в Instagram.

Подписчики Емельяненко пришли к выводу, что он пошутил, чтобы ему не задавали очевидных вопросов.

"Человек на веселе, делится эмоциями", "Саш красавчик! Достойный ответ на тупой вопрос. Развеселил", "Чтоб не задавали инопланетных вопросов", "Саня красава", "Саша-приколист", – посмеялись поклонники Емельяненко.

Некоторые посчитали, что спортсмен говорит всерьез.

"Я таки знал, всё же есть связь с ними!!!!", "Я был прав, все-таки похищали инопланетяне", "Это Всё Правда!!! Я их Тоже Видел. 4раза", – отметили такие.