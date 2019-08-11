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В Ялте сделали жуткую находку

В Ялте сделали жуткую находку
Фото: www.globallookpress.com
Странное существо оказалось длиною в 6 метров

Уборщики одного из отелей нашли скользкого монстра на камнях недалеко от моря, от которого тянулся мокрый след. Сотрудники гостиницы решили, что существо, похожее на червя, живое, и побежали к начальству. Однако вскоре монстр пропал.

Впрочем, как сообщает портал VladTime, работники отеля успели сфотографировать существо и показали снимки уфологам. Конспирологи считают, что это житель Луны, который прятался под слоем грунта. Эксперты полагают, что Нибиру взорвала спутник Земли, в результате чего на нашу планету упали осколки этого небесного тела.

Уфологи считают, что камни могли всего за 2 часа долететь до поверхности Земли, и упасть в Черное море. А живые организмы, которые обитали под поверхностью Луны, в итоге выбрались из кусков спутника, которые размыло водой. 

Полина ИВАНОВА
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