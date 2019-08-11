Володин поздравил россиян с Днем строителя

Председатель Госдумы отметил, что эта отрасль всегда востребована

Вячеслав Володин поздравил работников строительной области с их профессиональным днем, который отмечается 11 августа. В своем заявлении председатель Госдумы подчеркнул, что этот созидательный труд уважают и почитают заслуженно.

По словам Володина, на первый план в жизни граждан России сейчас выходят создание комфортной, безопасной и экологичной среды, а также комплексное развитие территорий.

"Профессионализм строителей, передовые технологии, современное архитектурное проектирование позволяют решать стоящие перед отраслью задачи",

– передает текст поздравления председателя Госдумы сайт нижней палаты Федерального Собрания РФ.

Володин пожелал работникам и ветеранам этой индустрии не только здоровья, но и благополучия и успехов.