Володин поздравил россиян с Днем строителя

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Вячеслав Володин поздравил работников строительной области с их профессиональным днем, который отмечается 11 августа. В своем заявлении председатель Госдумы подчеркнул, что этот созидательный труд уважают и почитают заслуженно.
По словам Володина, на первый план в жизни граждан России сейчас выходят создание комфортной, безопасной и экологичной среды, а также комплексное развитие территорий.
"Профессионализм строителей, передовые технологии, современное архитектурное проектирование позволяют решать стоящие перед отраслью задачи",
– передает текст поздравления председателя Госдумы сайт нижней палаты Федерального Собрания РФ.
Володин пожелал работникам и ветеранам этой индустрии не только здоровья, но и благополучия и успехов.
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