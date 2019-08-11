Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Володин поздравил россиян с Днем строителя

Володин поздравил россиян с Днем строителя
Вячеслав Володин. Фото: www.globallookpress.com
Председатель Госдумы отметил, что эта отрасль всегда востребована

Вячеслав Володин поздравил работников строительной области с их профессиональным днем, который отмечается 11 августа. В своем заявлении председатель Госдумы подчеркнул, что этот созидательный труд уважают и почитают заслуженно.

По словам Володина, на первый план в жизни граждан России сейчас выходят создание комфортной, безопасной и экологичной среды, а также комплексное развитие территорий.

"Профессионализм строителей, передовые технологии, современное архитектурное проектирование позволяют решать стоящие перед отраслью задачи",

передает текст поздравления председателя Госдумы сайт нижней палаты Федерального Собрания РФ.

Володин пожелал работникам и ветеранам этой индустрии не только здоровья, но и благополучия и успехов. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Назревает конфликт: немцы выступили против размещения войск США в Польше

В Берлине недовольны действиями Вашингтона

"На Мосфильме снято": поезд на Крымском мосту взбесил украинцев

В Незалежной до сих пор не верят в существование автомагистрали над Керченским проливом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей