Жительницу Подмосковье наказали за азартные игры

Россиянке придется заплатить 300 тыс рублей

Суд признал виновной женщину, которая организовала и проводила незаконные азартные игры в Домодедово с июня 2018-го по февраль 2019-го. Об этом рассказала пресс-служба областного СК.

По данным сотрудников правоохранительных органов, россиянка вместе с сожителем проводила запрещенные игры в нежилом помещении. Ей назначили штраф в размере 300 тыс рублей.

Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", следователи выделили уголовное дело в отношении сожителя россиянки в отдельное производство. Его разыскивают правоохранители.