Жительницу Подмосковье наказали за азартные игры

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Суд признал виновной женщину, которая организовала и проводила незаконные азартные игры в Домодедово с июня 2018-го по февраль 2019-го. Об этом рассказала пресс-служба областного СК.
По данным сотрудников правоохранительных органов, россиянка вместе с сожителем проводила запрещенные игры в нежилом помещении. Ей назначили штраф в размере 300 тыс рублей.
Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", следователи выделили уголовное дело в отношении сожителя россиянки в отдельное производство. Его разыскивают правоохранители.
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