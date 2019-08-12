Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Жительницу Подмосковье наказали за азартные игры

Россиянке придется заплатить 300 тыс рублей

Суд признал виновной женщину, которая организовала и проводила незаконные азартные игры в Домодедово с июня 2018-го по февраль 2019-го. Об этом рассказала пресс-служба областного СК.

По данным сотрудников правоохранительных органов, россиянка вместе с сожителем проводила запрещенные игры в нежилом помещении. Ей назначили штраф в размере 300 тыс рублей.

Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", следователи выделили уголовное дело в отношении сожителя россиянки в отдельное производство. Его разыскивают правоохранители. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Отдавшие Крым Москве немцы взбесили Киев

Карта Незалежной лишилась полуострова

Европа предпочла российский СПГ

Россия занимает лидирующие позиции по продаже в ЕС всех видов "голубого топлива"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей