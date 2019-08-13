Экс-глава Киргизии готовил госпереворот в стране

Задержанному политику предъявили целый ряд обвинений в тяжких преступлениях

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обвинили в подготовке государственного переворота, а также в убийстве.

Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев подчеркнул, что политик во время операции по его задержанию использовал детей и женщин для самозащиты. По словам Опумбаева, Атамбаев делал это для того, чтобы применить информацию о ранении мирных граждан как фактор для свержения власти.

"Атамбаев планировал совершение в стране государственного переворота",

– цитирует главу ГКНБ ТАСС.

Также отмечается, что в доме экс-главы страны обнаружили большое количество огнестрельного оружия. При этом политик признался, что стрелял по бойцам спецназа.

Начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев добавил, что Атамбаеву предъявили целый ряд обвинений, передает РИА "Новости".

"Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких, как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти", – добавил он.