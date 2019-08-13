Тихая война перевернула Гонконг

Странная тактика протестующих изменила план игры и поставила власти в тупик

Беспорядки в Гонконге зашли слишком далеко. Второй день в один из ведущих финансовых центров Азии и мира не могут попасть самолеты.

Местный аэропорт заблокировали бунтари, которые протестуют не первый месяц. Еще с марта несогласные ходят по улицам административного района КНР. В последние дни акции, которые безнадежно пытаются разогнать полицейские, не сходят с полос всех СМИ.

Между тем каждый из "ополченцев" подчиняется лишь своей воле, вожака у разъяренной толпы нет. По мнению автора телеграмм-канала "Китайский плакат", недовольные гонконгцы следуют завету Брюса Ли: "Будь, как вода". Это означает: устраивать беспорядки везде и в то же время нигде конкретно. На первый план выходит накладный для правоохранителей эффект неожиданности и спонтанности.

Известно, что на улицы административной единицы Китая выходят образованная молодежь и представители среднего класса, которые вряд ли прекратят мятеж, пишет Алан Вонг в Inkstone. Издание располагает соответствующим исследованием.

Причиной массовых протестов стал прошедший первое чтение закон, который позволит экстрадицию жителей Гонконга по требованию Пекина. Островитяне опасаются, что могут стать жертвами политических репрессий. Местные власти согласны отложить рассмотрение проекта, однако протестующие настаивают на его уничтожении.

"Это означает, что протестующие и правительство застряли в политическом тупике без четкого разрешения", – поясняет Вонг.



Мятежники китайской "деревни" также отстаивают и другие интересы. Одни выступают в качестве борцов за демократию, другим не нравится полицейский беспредел.

Серьезные меры для разгона толпы пока не приняты. Однако и в том, и в другом случае тихую войну могут прервать выстрелы оружия.